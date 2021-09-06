«Яндекс» оспорит запрет отображать в поиске результаты по запросу «Умное голосование»

Российский интернет-холдинг «Яндекс» намерен оспорить запрет на отображение словосочетания «Умное голосование» в результатах поисковых запросов, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — говорится в сообщении.

5 сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать в поисковой выдаче словосочетание «умное голосование». Иск подала компания из Невинномысска «ВулИнтерТрейд», которая в августе 2021 года зарегистрировала на себя товарный знак «Умное голосование». Суд нашел требования фирмы о запрете использования словосочетания законными.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор обратился в Google с требованием прекратить техническую поддержку сайта Алексея Навального «Умное голосование».