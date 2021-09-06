Суд арестовал задержанных в Ингушетии сторонников ИГ*

Суд арестовал задержанных в Ингушетии четверых сторонников международной террористической организации «Исламское государство». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что в отношении мужчин возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), п. 5 ч. 33 — ч. 2 ст. 205.5 (пособничество в участии в деятельности террористической организации) и ст. 205.6 (несообщение о преступлении) Уголовного кодекса Российской Федерации.

В адресах проживания задержанных силовиками изъяты огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления, сообщили в СК.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно с силами СК, Росгвардии и МВД провела антитеррористическую спецоперацию в Республике Ингушетия. В результате были задержаны четыре человека, всех их считают сторонниками ИГ (организация запрещена в России). В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что предполагаемые злоумышленники готовили теракты на территории Ингушетии, в том числе нападения на сотрудников правоохранительных органов с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».