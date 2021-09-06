Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гладилин заявил, что качество игры сборной России оставляет желать лучшего 12:26
Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена 12:20
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения... 12:19
Посол Германии в Китае скончался спустя несколько дней после начала работы 12:19
Количество новых Apple Watch будет ограничено 12:17
Скончался свидетель крушения рейса MH17 12:15
Прокуратура просит приговорить бизнесмена Быкова к почти 15 годам колонии 12:08
Точилин: сборная России — сырая, нет целостности, оставляет двоякое впечатление 12:06
Путешествующих по стране россиян раздражают плохие дороги и грязные туалеты 12:03
Инфекционист прокомментировал сообщения об опасности «мю»-штамма коронавируса 12:01

Жители Иркутской области сообщили о землетрясении

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Жители Иркутской области почувствовали землетрясение, передает Irk.ru.

По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы 6 сентября в 15.47 по местному времени. Землетрясение продолжалось в течение 20 секунд. Его магнитуда составила 5,5.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что землетрясение произошло на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района республики Бурятии. Интенсивность толчков в эпицентре составила 7,6 балла. В Нижнеудинске ощущалось 3 балла, в Иркутске 3-4 балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В последний раз подземные толчки жители Иркутской области ощущали 23 августа. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Новосибирской области.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Талибы* опять объявили о захвате Панджшера. Силы сопротивления это опровергают
В «Талибане*» заявили о завершении военных действий в Афганистане
«У России нет оснований подчиняться чьему бы то ни было диктату»
Интервью Григория Карасина об особенностях российской дипломатии
Биткоин пробил $50 тысяч, но надолго ли?
Как новые тренды будут двигать рынок криптовалюты этой осенью
Минск уведомил посольство РФ о задержании россиянки по обвинению в клевете на Лукашенко
В Киеве снесли памятник дружбе с Москвой и призвали «убирать мусор», связанный с Россией
Российские компании заподозрили в отмывании более 600 млрд рублей
В Ингушетии задержаны четыре сторонника ИГ*, готовившие теракты
Новости и материалы
Гладилин заявил, что качество игры сборной России оставляет желать лучшего
Джейсон Момоа примерил новый костюм Аквамена
Белорусских оппозиционеров Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы
Посол Германии в Китае скончался спустя несколько дней после начала работы
Количество новых Apple Watch будет ограничено
Скончался свидетель крушения рейса MH17
Прокуратура просит приговорить бизнесмена Быкова к почти 15 годам колонии
Точилин: сборная России — сырая, нет целостности, оставляет двоякое впечатление
Путешествующих по стране россиян раздражают плохие дороги и грязные туалеты
Инфекционист прокомментировал сообщения об опасности «мю»-штамма коронавируса
Киев официально не предлагал провести встречу Зеленского и Путина
Решение суда по делу малайзийского Boeing будет вынесено до конца 2022 года
Экс-игрок сборной России допустил, что срыв матча Бразилия – Аргентина — это провокация
В Минпромторге заявили о стабилизации цен на продукты
Телеведущий Соловьев сожалеет, что Карпин не вызвал Дзюбу в сборную России
Эксперт объяснил, почему биткоин вряд ли подорожает до $100 тысяч
В Афганистане заявили, что лидер ополченцев Масуд находится в безопасности
Врачи связали использование вейпов с моментальным появлением тромбов
Все новости
«Бояться этого не нужно»: какой должна стать Сибирь по плану Шойгу
Шойгу рассказал, где можно построить новые промышленные центры в Сибири
«Я чувствовал, как шагаю по облакам»: как советский летчик сбежал в Японию
45 лет побегу летчика Беленко из СССР на истребителе МиГ-25
«Из калькулятора не утекут мои личные данные»
Интервью с Арсением Щельциным — техноэкспертом, ставшим мемом
Голая правда: как многочисленные скандалы влияют на имидж КПРФ
«Зюгановцы» все чаще становятся героями публикаций криминальной хроники
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Пора выйти из токсичных отношений с алгоритмами ИТ-гигантов
Детское ожирение разрешили лечить операцией
Диетолог — о хирургическом вмешательстве при лечении детей с лишним весом
От охранника в морге до летучей мыши: лучшие роли Майкла Китона
За клевету на Лукашенко. Правозащитники сообщили о россиянке в СИЗО Бреста
Правозащитники рассказали о гражданке РФ, задержанной в мае за репосты в Twitter
«Может обходить защиту антител»: в США изучают новый штамм коронавируса
Эксперты выясняют, может ли «мю»-штамм коронавируса обойти защиту иммунитета
Ахмад Масуд назвал условие для перемирия в Панджшере
Лидер афганского сопротивления призвал боевиков покинуть провинцию Панджшер
«Что-то не рассчитали»: вице-премьера Чехии допросят о несостоявшейся поездке в Москву
Полиция вызвала главу МВД Чехии из-за его планов посетить российскую столицу
Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины от COVID-19
Глава Минздрава призвал не оценивать препараты от коронавируса с политических позиций
Кулинарные блогеры заполонили TikTok. Что они готовят
Что делают самые популярные кулинарные блогеры в TikTok
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях