Жители Иркутской области сообщили о землетрясении

Жители Иркутской области почувствовали землетрясение, передает Irk.ru.

По данным Единой геофизической службы РАН, подземные толчки были зафиксированы 6 сентября в 15.47 по местному времени. Землетрясение продолжалось в течение 20 секунд. Его магнитуда составила 5,5.

В ГУ МЧС России по региону уточнили, что землетрясение произошло на границе Нижнеудинского района Иркутской области и Окинского района республики Бурятии. Интенсивность толчков в эпицентре составила 7,6 балла. В Нижнеудинске ощущалось 3 балла, в Иркутске 3-4 балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В последний раз подземные толчки жители Иркутской области ощущали 23 августа. Эпицентр находился в акватории озера Хубсугул в Монголии у границы с Россией.

Ранее сообщалось, что землетрясение произошло в Новосибирской области.