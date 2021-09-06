СМИ: Вашингтон оставил в Афганистане 2 тысячи подрядчиков посольства

США не эвакуировали из Афганистана 2 тыс. работавших на американское посольство афганцев и членов их семей. Об этом сообщает газета The Washington Post.

По информации издания, некоторые из подрядчиков проработали на диппредставительство Соединенных Штатов более десяти лет. Газета отмечает, что Вашингтон в числе прочих не эвакуировал из Афганистана студентов и выпускников Американского университета Афганистана, афганских спецназовцев и соискателей специальных виз для иммигрантов.

Государственный департамент США отказался комментировать статью.

Ранее газета The New York Times написала, что порядка тысячи человек, в том числе граждане США, более пяти дней не могут вылететь из аэропорта афганского города Мазар-Шариф.

Как сообщает СМИ со ссылкой на американский государственный департамент, самолеты ждут одобрения вылета от движения «Талибан» (организация запрещена в России). Устроителями эвакуации стали частные организации.

Талибы объявили об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. США завершили военную кампанию в стране, полностью выведя войска 31 августа.