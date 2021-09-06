В Поволжье жители собрали деньги на адвоката для предполагаемого убийцы педофила

Жители поселка Прибрежный Самарской области собрали деньги на услуги адвоката для мужчины, которого подозревают в убийстве предполагаемого растлителя его малолетней дочери, пишут «Известия».

Как только стало известно о задержании предполагаемого убийцы, в местной группе в соцсети объявили сбор средств на адвоката, на необходимую сумму потребовалось всего пара дней. Количество собранных средств не уточняется.

Отец подозреваемого уточнил, что «помогли не друзья или родственники, а незнакомые люди». С адвокатом уже назначена встреча, она состоится 6 сентября, отец возлагает на нее большие надежды и не исключает, что сына могут и оправдать.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом — накануне его освободили из-под стражи.

2 сентября полиция в Самаре задержала мужчину, который подозревается в убийстве насильника своей девятилетней дочери.

Отец узнал о насилии над своим ребенком, когда увидел ролик у 32-летнего знакомого. Затем отец пострадавшей обратился в полицию. Сотрудники МВД выехали по месту жительства подозреваемого, но тот успел скрыться. Отмечается, что отец девочки нашел вероятного злоумышленника раньше правоохранителей. Тело предполагаемого насильника с ножевым ранением было обнаружено в поселке Винтай, его присыпали землей.

В ходе следствия выяснилось, что убитый не первый год насилует детей — по предварительным данным, в 2016 — 2021 годах подозреваемый совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было шесть и восемь лет. Свои действия он снимал на камеру мобильного телефона.

Ранее мать предполагаемого педофила рассказала, что он «нянчился с девчонками» несколько лет, потому что у их отца были проблемы с алкоголем.