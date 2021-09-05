Главный инфекционист США заявил, что «мю»-штамм коронавируса может обходить защиту антител

Американские специалисты считают, что «мю»-штамм коронавируса способен обходить защиту, которую формируют определенные антитела. Об этом в эфире телеканала CBS заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По его словам, в настоящее время специалисты проверяют, станет ли данная разновидность коронавирусной инфекции преобладающей в США.

«На данный момент мы этого не наблюдаем, вариант «дельта» является преобладающим более чем на 99%», — отметил Фаучи, добавив, что в настоящее время «непосредственной угрозы нет».

Главный инфекционист США выразил уверенность в том, что имеющиеся в США вакцины от COVID-19 эффективны против всех вариантов коронавируса, признав, что врачи пока не обладают полной информацией о том, как применяющиеся в США препараты способны защищать от «мю»-штамма.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) внесла «мю»-штамм коронавируса в свой мониторинговый список в качестве «варианта, вызывающего интерес».