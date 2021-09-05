Стало известно, на что жаловались заключенные колонии, где произошла массовая драка

Заключенные исправительной колонии №14 в Амурске, в которой произошла массовая драка, жаловались только на недостаток медицинских специалистов, рассказали ТАСС члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Хабаровского края.

«[Жалобы на] что-то серьезное не поступали. Были обращения, связанные с недостатком узких медицинских специалистов и вывозом на лечение за пределы колонии», — заявили в организации.

Ранее сообщалось, что несколько групп заключенных устроили беспорядки в ИК-14 в Хабаровском крае. В результате драки два человека погибли, еще четыре пострадали. Возбуждено уголовное дело по статьям «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» и «Убийство двух и более лиц».

Медики прооперировали одного из пострадавших в результате драки: удалили гематому. Он остается в тяжелом состоянии.

Колония на данный момент работает в штатном режиме. Для проведения проверки в Хабаровский край направлены сотрудники центрального аппарата ФСИН России, Следственного комитета и прокуратуры.