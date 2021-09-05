Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России... 11:52
В Киргизии начали строить несдуваемые дома из соломы 11:43
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану... 11:37
Хабиб объяснил отказ Роналду продолжить карьеру в «Ювентусе» 11:36
Вертолет-дрон Ingenuity совершил 13-й полет на Марсе 11:26
Путин поздравил специалистов с Днем работников нефтяной и газовой промышленности 11:19
В России выявили еще 18 645 случаев заражения COVID-19 11:12
Байден забыл песню со свадьбы дочери 11:00
Форвард сборной России рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра 10:54
Пропавшего актера Герцева обнаружили мертвым в Кемерово 10:51

Гинеколог описала портрет девушки, рискующей заболеть эндометриозом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Низкий вес в подростковом возрасте и высокая психическая нагрузка — факторы, которые могут повлиять на возникновение и развитие гинекологического заболевания эндометриоза. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач гинеколог-эндокринолог, советник главы НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России Ирина Кузнецова.

«Женщины с низким индексом массы тела в подростковом возрасте — это группа риска по формированию эндометриоза. Среди других факторов — большая психическая нагрузка. Особый семейный портрет у этих женщин — обычно от них много требуют, или они сами от себя много требуют. Не могут достичь или боятся, что не достигнут желаемой цели. Это перфекционистка либо девушка, которую воспитывали жесткие родители. Она ищет себе защиту, а организм предоставляет эту защиту в виде боли, потому что если болит — «ты к ней не приставай». Эндометриоз — психосоматическое заболевание. Надо искать больных среди девушек, от которых очень много требуют», — сказала она.

Еще один фактор, указывающий на возможное развитие болезни — маточные кровотечения в раннем детстве. «Рождается девочка, а у нее кровяные выделения из влагалища — это, в общем норма, на перепад гормонов. Но вот у этих девочек намного чаще, чем в популяции, развивается эндометриоз», — пояснила Кузнецова

На развитие заболевания также могут указать короткие межменструальные интервалы. «У девочек-подростков обычно за 30 дней уходит по началу — а вот когда 25-26 дней, то это фактор риска. Обильные менструации — тоже фактор риска», — отметила врач. Из общих факторов она назвала сильный стресс и неправильное питание во время беременности.

Эндометриоз — одно из самых распространенных хронических гинекологических заболеваний. По данным ВОЗ, им страдает каждая десятая женщина в мире. Оно вызывает бесплодие у женщин репродуктивного возраста. Для болезни характерно долгое бессимптомное течение: по статистике женщины теряют 7-12 лет на то, чтобы найти причину их плохого самочувствия.

Среди симптомов эндометриоза — боли во время менструации, хроническая тазовая боль, нарушение менструального цикла, вздутие живота, тошнота и повышенная утомляемость, подчеркивает Кузнецова. Зафиксировать заболевание помогает регулярное посещение специалиста, ведение дневника менструального цикла с фиксированием отклонений в самочувствии, обсуждение возможных симптомов с врачом.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Имеют влияние»: зачем Россию и Китай позвали на встречу «Большой семерки»
Глава МИД Японии анонсировал встречу глав G7 с участием России и Китая
«Зеленский уехал с деньгами»
NI: украинцев смутила презентация Зеленским плана трансформации Украины именно в США
«Представляю себе, что пришлось пережить бедному мальчишке»
Песков посочувствовал школьнику, который поправил ошибку Путина о войне
Боррель: талибы* теперь для ЕС неизбежные собеседники на переговорах
Экс-глава МИД Польши увидел «смертельную угрозу» Европе в действиях России
Бывшего узника Гуантанамо Мингазова могут депортировать в Россию
Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС
Новости и материалы
Экс-президент «Локомотива» высказалась о сборной России под руководством Карпина
В Киргизии начали строить несдуваемые дома из соломы
Захарова: у Москвы нет понимания относительно встречи по Афганистану в формате G7
Хабиб объяснил отказ Роналду продолжить карьеру в «Ювентусе»
Вертолет-дрон Ingenuity совершил 13-й полет на Марсе
Путин поздравил специалистов с Днем работников нефтяной и газовой промышленности
В России выявили еще 18 645 случаев заражения COVID-19
Байден забыл песню со свадьбы дочери
Форвард сборной России рассказал, кому посвятил гол в ворота Кипра
Пропавшего актера Герцева обнаружили мертвым в Кемерово
Опубликовано видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой
На Украине раскритиковали Ангелу Меркель за поддержку «Северного потока — 2»
Пресс-служба сборной России отреагировала на первую победу Карпина
Москвичам рассказали, когда в городе наступит бабье лето
Мужчина умер после нападения акулы в Австралии
Карпин остался недоволен игрой сборной России в матче против Кипра
Карпин назвал ключевых игроков матча Кипр — Россия
Эксперт рассказал, куда не надо вкладывать деньги
Все новости
«Надумают докупить еще — пусть обращаются»
В «Роскосмосе» прокомментировали прекращение закупок РД-180 американцами
Far Cry, Deathloop и Call of Duty: во что поиграть этой осенью
Самые ожидаемые видеоигры осени 2021 года
«Она пыталась меня морально унизить»
Дебоширка с рейса Москва-Анталья рассказала свою версию конфликта с экипажем
«Мы не прекратим сражаться за Бога, свободу и справедливость»
Представитель ополчения Панджшера сообщил о более 600 убитых талибах* за сутки
«ВкусВилл» не «Тануки»: почему компании по-разному отреагировали на критику
Маркетологи сравнили реакцию «ВкусВилла» и «Тануки» на скандалы с рекламой
«В табор приходит ОМОН»
Что происходит в цыганском поселке под Екатеринбургом, куда приехал ОМОН
Боже, храни «Королеву» : 75 лет Фредди Меркьюри
«Дочка сотрудника Службы безопасности нарисовала по велению души»
Картину с изображением Лукашенко и его сына с автоматами вывесили во Дворце независимости
Экономике России понадобились дизайнеры и медсестры
Кабмин обновил список самых нужных для экономики профессий
«Президент Украины хочет стрельбы в Черном море»
Эксперты рассказали, зачем Киеву нужна эскалация в Черноморском регионе
Газом и дубинками. Талибы* разогнали женскую демонстрацию в Кабуле
Боевики «Талибана*» избили активистку и распылили газ во время женского протеста
Глас народа: как читатели японских СМИ предлагают вернуть Курилы
Читатели Yahoo News Japan предложили ввести санкции и начать войну против РФ из-за Курил
От Серебренникова до Бузовой: 11 главных спектаклей осени
Что смотреть в театре осенью-зимой 2021 года
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях