Найден быстрый способ взбодриться и улучшить работу мозга

Яркое освещение может улучшить когнитивные (умственные) способности и повысить бодрость человека. Это связано с воздействием света на особую часть мозга, гипоталамус, сообщают авторы исследования в журнале eLife.

В исследовании приняли участие 26 здоровых молодых людей. Они выполнили два задания. Для оценки исполнительной функции мозга (отвечает за мышление и планирование) их попросили определить, отличается ли на слух один звук от другого (между ними было два других звука). Для оценки эмоционального состояния они должны были определить пол человека, который говорил нейтральным, либо недовольным голосом.

Каждое задание выполнялось при четырех разных уровнях освещенности. Во время тестирования ученые с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии оценивали активность гипоталамуса.

Более яркий свет улучшил выполнение обоих тестов. В зависимости от того, какой тип задачи выполнял участник, активировались разные части гипоталамуса. Это может означать, что работа нервных клеток этой части мозга зависит от контекста: связан ли тест с мышлением или же с эмоциями.

Авторы отметили, что биологические эффекты света были хорошо документированы в последние годы. Было доказано, что более высокая освещенность стимулирует бдительность и когнитивные способности. Это во многом связано с активацией светочувствительных клеток сетчатки ipRCG. Новые данные помогут разработать более эффективные методы светотерапии.

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