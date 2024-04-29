Радимов раскритиковал футболистов «Динамо» и «Краснодара»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов заявил в своем Telegram-канале, что сине-бело-голубым не стоит переживать за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ), пока у «Краснодара» и «Динамо» есть игроки, совершающие ошибки в важных матчах.

«Коротко о чемпионский гонке в РПЛ: пока у конкурентов есть Волков и Лещук, то переживать «Зениту» не о чем», — написал Радимов.

«Зенит», которым руководит Сергей Семак, продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. В активе петербургского клуба 50 баллов. Вторым идет «Краснодар», набравший также 50 очков. Примечательно, что предыдущий матч РПЛ «Зенит» также проиграл, уступив «Рубину». Игра, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 0:2.

В следующем туре национального первенства «Зенит» на выезде сыграет с воронежским «Факелом», игра состоится 6 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. До конца чемпионата России остается провести четыре тура.

Ранее тренер «Краснодара» раскритиковал судейство в матче с «Крыльями Советов».