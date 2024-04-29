Политолог назвал Рютте «безальтернативным кандидатом» на пост генсека НАТО

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал безальтернативным претендентом на пост генерального секретаря НАТО после того, как его кандидатуру поддержало американское руководство. Об этом в комментарии для газеты «Известия» заявил политолог Дмитрий Солонников

Как сказал эксперт, представители Североатлантического альянса неоднократно называли его «объединением равных». Однако все понимают, что на самом деле это не так.

«Есть главный гегемон, который определяет, как альянсу жить, остальные могут поторговаться с главным гегемоном, выторговывая себе какие-то дополнительные преференции, но не больше», — подчеркнул специалист.

Он добавил, что из-за решения США поддержать кандидатуру премьер-министра Нидерландов на пост генерального секретаря НАТО выдвижение остальных претендентов превратилось в чистую формальность. Теперь российским властям осталось только наблюдать, как в Североатлантическом альянсе проходит согласование данного вопроса.

«Кто-то соглашается сразу и быстро и считает для себя это правильным, продемонстрировать максимальную поддержку США, кто-то будет пытаться получить что-то дополнительно для себя», — пояснил Солонников.

В то же время политолог предупредил, что назначение Рютте на руководящую должность в НАТО не сулит РФ ничего хорошего. Причина заключается в антироссийских взглядах премьер-министра Нидерландов.

Ожидается, что действующий генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг уйдет в отставку в конце сентября 2024 года. При этом для назначения следующего руководителя организации его кандидатуру должны одобрить все 32 страны — члена НАТО.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не сразу пожал руку главному претенденту на пост генерального секретаря НАТО.