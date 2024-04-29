Слуцкий указал на противоречия в действиях Украины

Украина не соблюдает западные ценности, но рассчитывает на помощь Запада. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Утверждение заявки Киева на приостановление ряда положений ЕКПЧ станет очередным тестом для Совета Европы на двойные стандарты и соответствие демократическим ценностям», — сказал он.

По его словам, Украина рассчитывает получить индульгенцию от Европы на свои действия, поскольку закон о мобилизации нарушает права граждан страны.

До этого сообщалось, что Киев изменил заявление, представленное в Совете Европы, относительно отступления от обязательств, установленных в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Пакте о гражданских и политических правах в период военного положения.

В заявлении отмечается, что в связи с введением военного положения на территории Украины конституционные права и свободы человека и гражданина, закрепленные в статьях 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституции Украины, могут временно подвергаться ограничениям.

Ранее Слуцкий предупредил Зеленского о неуместности торга за российские территории.