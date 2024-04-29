На Украине контрактникам с тремя детьми разрешат демобилизоваться

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что бойцам ВСУ с тремя детьми разрешат демобилизоваться. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В 2022 году на Украине законодательно закрепили возможность освобождения от военной службы для многодетных мобилизованных.

«Тогда не удалось добиться, чтобы добавили контрактников. Сейчас наконец эта норма есть», — сообщил Гончаренко.

До этого сообщалось, что законопроект о демобилизации могут внести в Раду в ближайшие месяцы.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

6 февраля мобилизацию и военное положение в стране продлили на три месяца – до 13 мая 2024 года.

17 апреля 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее сообщалось, что закон о демобилизации на Украине вряд ли будет принят раньше 2025 года.