Лишившаяся рук Грачева опубликовала кадры с фотосессии новорожденного сына

Ставшая известной после шокирующего случая расправы со стороны бывшего мужа Маргарита Грачева опубликовала фото сына с первой фотосессии на своей странице в Instagram.

На фото малыш предстал в образах рок-музыканта, «сонного гномика» и мишки. Женщина предложила подписчикам выбрать наиболее понравившиеся кадры с фотосъемки.

В посте Грачева написала, чтобы пользователи не писали ей «про сглаз», так как она верит только в хорошее.

Мальчик родился 25 августа. Грачева пошутила, что стала «мамой-трансформером в кубе». По ее словам, известие о том, что она ждет мальчика, шокировало ее, так как она была уверена, что ждет дочь.

У Маргариты есть двое сыновей, в сентябре прошлого года она вновь вышла замуж.

В конце 2017 года бывший муж Грачевой вывез ее в лес, где в порыве ревности отрубил ей кисти рук топором. После этого он сам привез ее к больнице и уехал. Врачам удалось спасти одну руку женщины, на месте второй установили биомеханический протез.

Суд приговорил супруга Грачевой к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить компенсацию в 2 млн рублей. Грачева с этим решением не согласилась.