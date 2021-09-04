СК начал проверку после жалоб школьников на отравление в Нижнем Новгороде

СК России начал расследование в связи с поступившей информацией о жалобе учеников гимназии №13 в Нижнем Новгороде на отравление. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В результате было заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«По предварительным данным, с 3 сентября учащиеся школы города Нижнего Новгорода в количестве 24 человек обратились за медицинской помощью с признаками отравления и повышенной температурой», — уточнили в Следственном комитете.

Теперь в образовательном учреждении, а также в организации, оказывающей услуги питания, начаты проверки. Также допрашиваются должностные лица школы.

В дальнейшем еще предстоит ряд экспертиз. У попавших в больницу детей был произведен забор мазков.

Ранее сообщалось, что два ученика находятся в больнице, их здоровью ничего не угрожает. При этом одного школьника уже выписали из медицинского учреждения. В управлении Роспотребнадзора добавили, что готовы помочь родителям с консультациями в связи с происшествием.