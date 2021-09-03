В Роспотребнадзоре предупредили о переносящих чуму сусликах в России

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Роспотребнадзора Сергей Балахонов заявил, что ведомство в июле 2021 года зафиксировало вспышку чумы рядом с границей России и Монголии. Об этом сообщает РБК.

По его словам, очаги чумы занимают треть территории Монголии.

«У себя мы остановили [распространение инфекции], у нас прекратились случаи заболевания, но активность очага сохраняется, угроза остается», — сказал он.

Ранее сообщалось, что 55-летняя жительница Нинся-Хуэйского автономного района в Китае заболела бубонной чумой.

Отмечается, что заболевшая занимается животноводством, ее состояние критическое. Первые симптомы проявились у нее еще 14 августа. Власти Китая уже задействовали экстренный механизм реагирования, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

По данным комитета, случаи бубонной чумы периодически фиксируются в степной зоне на севере страны и в соседней Монголии из-за употребления в пищу мяса грызунов.