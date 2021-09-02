В Самаре полиция задержала отца изнасилованной девочки по подозрению в убийстве

В Самаре полиция задержала мужчину, который подозревается в убийстве насильника своей девятилетней дочери. Им является отец одной из пострадавших школьниц, он уверяет, что все произошло случайно, сообщает Life.ru.

В поселке Винтай отец ребенка, который был изнасилован, по предварительным данным, нашел педофила и сам его убил. Убийство совершил якобы отец дочери, подвергавшейся сексуальному насилию.

Работники МВД выехали по месту жительства подозреваемого, но тот успел скрыться. В ходе следственных действий обнаружилось, что злоумышленник не первый год насилует детей.

Ранее стало известно о другом убийстве, которое произошло в Тюмени. В конце июня там пропала девочка 2012 года рождения. Она ушла из дома на улице Судостроителей и не вернулась. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и халатности в отношении органов системы профилактики. В поисках принимали участие волонтеры со всей страны. Возможный убийца восьмилетней девочки был задержан днем в среду, 25-го августа.