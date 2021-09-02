Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #ВЭФ2021 #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Депутат Рады назвал формат встречи Зеленского с Байденом унизительным 18:11
Блогер раскрыл секрет исцеления от коронавируса 18:09
В СК поделились подробностями расследования убийства педофила под Самарой 18:03
Рогозин заявил, что у новой орбитальной станции будут элементы искусственного... 18:03
В ЕС прозвучал призыв наладить отношения с новыми властями Афганистана 18:02
Китай создаст в Пекине биржу для малого и среднего бизнеса 18:01
Amazon призвал нанимать употребляющих каннабис водителей на фоне дефицита рабочей... 17:59
Россияне оказались на первом месте по числу туристов в ОАЭ 17:52
Эксперт рассказал, как распознать слежку за собой 17:51
Муж Гай Германики назвал причину своего задержания 17:50

Молодому неонацисту заменили тюремный срок чтением Джейн Остин

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Chris Gordon/Leicester Mercury

21-летнего английского экстремиста Бена Джона освободили от лишения свободы при условии, что он не будет читать ультраправую литературу, и будет отчитываться суду о прочтении английских классических романов. Об этом сообщило издание Lincolnshire Echo.

Бывшего студента Университета де Монфор в Лестере арестовали после того, как он загрузил в интернет инструкции по созданию взрывчатых устройств и отправил письмо в свой университет от имени придуманной им организации «Линкольнское фашистское подполье», содержащие угрозы в отношении иммигрантов и представителей ЛГБТ. Как пишут органы правопорядка, молодой человек уже был под наблюдением спецслужб.

Тем не менее, судья Тимоти Спенсер решил, что планируемые теракты молодого человека не более, чем «подростковая глупость», и что на самом деле он едва ли мог причинить кому-то серьезный вред. Вершитель правосудия взял с Джона обещание прекратить изучение антисемитской и национал-социалистической литературы, а вместо этого прочитать романы Джейн Остин, Чарльза Диккенса и пьесы Уильяма Шекспира и 4 января отчитаться о прочитанном.

«Я тебя проверю, и если ты мне соврешь, то ты пострадаешь! Я буду наблюдать за тобой, Бен Джон! Если ты меня подведешь, — ты знаешь, что тебя ждет!», — заявил Спенсер при вынесении приговора.

По мнению адвоката нациста, у молодого человека нет адекватных интересов и хороших друзей, поэтому его и заинтересовала экстремистская деятельность.

Университет де Монфор сообщил, что после ареста отчислил молодого человека.

Ранее сообщалось о том, что социальная сеть Facebook стала опрашивать пользователей о том, не знают ли они в своем окружении экстремистов.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Странно, что Россия играла без нападающих»
Эксперты удивились отсутствию форвардов в стартовом составе России на матч с Хорватией
«Выступал где-то в уголке». Чем завершилась встреча президентов США и Украины
Как в России и на Украине оценили переговоры Байдена и Зеленского
Вчера Карабах, завтра Донбасс. Украина помогла Турции собрать новый ударный дрон
Эксперт считает, что новый турецкий БЛА Bayraktar Akinci будет применяться в Донбассе
Президент Польши утвердил введение ЧП на границе с Белоруссией
Автор песни «Владимир Путин — молодец» обжалует решение суда по иску к Криду
Муж Гай Германики назвал причину своего задержания
На Украине хотят разместить 5 тыс. афганских беженцев в закрытых тюрьмах
Новости и материалы
Депутат Рады назвал формат встречи Зеленского с Байденом унизительным
Блогер раскрыл секрет исцеления от коронавируса
В СК поделились подробностями расследования убийства педофила под Самарой
Рогозин заявил, что у новой орбитальной станции будут элементы искусственного интеллекта
В ЕС прозвучал призыв наладить отношения с новыми властями Афганистана
Китай создаст в Пекине биржу для малого и среднего бизнеса
Amazon призвал нанимать употребляющих каннабис водителей на фоне дефицита рабочей силы
Россияне оказались на первом месте по числу туристов в ОАЭ
Эксперт рассказал, как распознать слежку за собой
Ташуев считает, что Кипр и Мальта могут дать бой России в отборочных матчах к ЧМ
Марсоход Perseverance второй раз посверлил планету
Военные США, ломающие военную технику перед уходом из Афганистана, попали на видео
Елизавета II назвала причины для отречения от престола
В Нидерландах геям в отношениях разрешили сдавать кровь
Захарова призвала добиться эмбарго на поставки вооружения на Украину
Уткин ответил на слова Мутко о необходимости лимита на легионеров в РПЛ
Американские праворадикалы планируют новый митинг возле Капитолия в сентябре
Мигрантов для работы на стройках России начнут привозить на чартерных поездах
Все новости
«Подростковые истории любви никогда не устареют»
Интервью звезд фильма «После» Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнса-Тиффина
Чернобыль под водой. Как Карское море стало ядерным могильником
На дне Карского моря найден реактор атомной подлодки
Больному раком следователю отменили приговор за взятку
В деле о коррупции в СК нашли нарушения
«Завезут что-то новенькое». Плюсы и минусы «вакцинного» туризма
Академик РАН предположил, что «вакцинный» туризм приведет к всплеску заболеваемости
«Далеки от согласования»: на каких условиях готовы встретиться Путин и Зеленский
Песков объяснил, что мешает проведению переговоров Путина и Зеленского
«Нагорная проповедь и кодекс строительства коммунизма — один в один»
Зюганов назвал Иисуса Христа коммунистом
«Мог все — от трагедии до фарса»: 95 лет со дня рождения Евгения Леонова
Злые антитела: почему часть пациентов умирает от COVID-19
Иммунологи нашли новую причину смерти от COVID-19
Талибы* объявили войну сопротивлению. Им может помогать «Аль-Каида*»
«Талибан*» вышел на главную дорогу в Панджшере
Пролетел на красный: как Брэнсон чуть не разбился на ракетоплане
Выяснилось, что полет основателя Virgin Galactic на космоплане едва не закончился аварией
Афера на 500 миллионов: в «Станкине» вскрыли схему мошенничества
Суд отправил под домашний арест главу института «Станкина» Григория Зусева
Россия потеряла кулана и тюленя-монаха
11 видов животных могли исчезнуть с территории России
«Больше знакомого, чем нового»: Китай создал марсолет
Китайские инженеры представили концепт своего вертолета для Марса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях