Молодому неонацисту заменили тюремный срок чтением Джейн Остин

21-летнего английского экстремиста Бена Джона освободили от лишения свободы при условии, что он не будет читать ультраправую литературу, и будет отчитываться суду о прочтении английских классических романов. Об этом сообщило издание Lincolnshire Echo.

Бывшего студента Университета де Монфор в Лестере арестовали после того, как он загрузил в интернет инструкции по созданию взрывчатых устройств и отправил письмо в свой университет от имени придуманной им организации «Линкольнское фашистское подполье», содержащие угрозы в отношении иммигрантов и представителей ЛГБТ. Как пишут органы правопорядка, молодой человек уже был под наблюдением спецслужб.

Тем не менее, судья Тимоти Спенсер решил, что планируемые теракты молодого человека не более, чем «подростковая глупость», и что на самом деле он едва ли мог причинить кому-то серьезный вред. Вершитель правосудия взял с Джона обещание прекратить изучение антисемитской и национал-социалистической литературы, а вместо этого прочитать романы Джейн Остин, Чарльза Диккенса и пьесы Уильяма Шекспира и 4 января отчитаться о прочитанном.

«Я тебя проверю, и если ты мне соврешь, то ты пострадаешь! Я буду наблюдать за тобой, Бен Джон! Если ты меня подведешь, — ты знаешь, что тебя ждет!», — заявил Спенсер при вынесении приговора.

По мнению адвоката нациста, у молодого человека нет адекватных интересов и хороших друзей, поэтому его и заинтересовала экстремистская деятельность.

Университет де Монфор сообщил, что после ареста отчислил молодого человека.

Ранее сообщалось о том, что социальная сеть Facebook стала опрашивать пользователей о том, не знают ли они в своем окружении экстремистов.