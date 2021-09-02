Женщина, похваставшаяся своим туалетным столиком, не ожидала, что вскроется ее секрет

Жительница Австралии похвасталась на своей странице в Facebook новым туалетным столиком, все аксессуары для которого ей удалось собрать всего за £150, однако, как сообщили в The Sun пользователи обратили свое внимание на другое.

Интернет-юзеры обратили внимание на то, что на картине, стоящей на столике, изображена попа и другие части тела , которые, как предположили комментаторов, принадлежат самой хозяйке картины.

«Идея прекрасная, но для того, чтобы запечатлеть свою пятую точку, мне нужен холст гораздо большего размера», — пошутил один из пользователей.

В итоге австралийка призналась, что действительно является автором произведения.

«Нарисовала свою задницу и ноги сначала, после чего оставила отпечатки стоп и ладоней», — поделилась женщина секретом создания картины.

Ранее сообщалось, что у пользователя платформы Reddit, попросившего людей в комментариях придумать имя для его собаки, также все пошло не по плану.