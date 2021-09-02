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Обнародовано письмо последнего расстрелянного в России преступника к матери

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Кадр из телепрограммы «Криминальная Россия»/НТВ

Обнародовано письмо к матери маньяка Сергея Головкина по кличке Фишер, который стал последним казненным преступником в России. Текст публикует «Московский Комсомолец».

Жертвами Фишера, по материалам суда, стали 11 мальчиков в период с 1986 по 1992 год. В своих преступлениях он проявлял крайнюю жестокость: истязал, насиловал, убивал и расчленял трупы. Мать и родные отказались давать показания на следствии и суде, воспользовавшись 51-й статьей Конституции.

Корреспонденты издания ознакомились с подлинным приговором по делу Головкина. Как только маньяка поймали, он быстро признался во всех преступлениях и раскрыл детали. К делу приложено последнее письмо преступника из тюрьмы, адресованное его матери. В письме Фишер просит мать, в частности, отказаться от адвоката.

«Здравствуй, дорогая мамулечка! Вот и вылезла наружу самая страшная тайна. Видишь, каким я оказался мерзавцем», — начал свое письмо Фишер.

По его словам, все началось еще со школы. О таких зверствах он начал мечтать за школьной партой. Преступник признается, как только у него появилась возможность, он воплотил свои зверские мечты в реальность.

«Я понимаю, да и раньше понимал, сколько горя могу причинить тебе и всем родным, но ничего не мог с собой поделать», — обращается к родительнице Головкин.

Фишер поблагодарил мать за передачу и адвоката, и обеспокоился, что платить за него будет нечем. В письме он признается, что ему стыдно перед матерью, даже стыдно писать письмо и получать передачи. Маньяк пишет, что чувствует себя инопланетянином. Он указывает матери, что у его ровесников есть жены и дети.

«Стыдно... Можешь представить себе, как можно находиться в одном обществе с людьми, у которых такие же дети, каких я убивал...» — пишет убийца.

Он искренне надеется избежать смертной казни. У него был расчет на то, что его признают невменяемым. Он также планировал диагнозом снять с себя вину за погубленные жизни.

«Если нет, то жизнь теряет для меня дальнейший смысл, я все равно уже человек конченый. Может, лучше тебе отказаться от меня», — завершил послание к матери Головкин.

Его казнили в 1996 году в возрасте 36 лет.

Ранее сообщалось, что члена якудза приговорили к смертной казни в Японии.

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