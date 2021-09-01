Террористы обстреляли поселок в Сирии: погиб ребенок

Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» обстреляли село Джурин в Сирии. В результате обстрела погиб ребенок, еще девять мирных жителей были ранены, сообщается в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

«Около 16.30 боевики террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» из района населенного пункта Дуайр-эль-Аркад открыли огонь из реактивной системы залпового огня по селу Джурин в долине Эль-Габ, выпустив 25 неуправляемых ракет», — говорится в сообщении.

По данным центра, пострадавшие от обстрела мирные жители получили ранения различной степени тяжести. Российская сторона призвала командиров незаконных вооруженных формирований «отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Ранее сообщалось, что террористы выпустили противотанковую управляемую ракету по грузовику сирийской армии в северной части провинции Алеппо. В результате нападения погиб один сирийский военнослужащий, еще трое получили ранения.