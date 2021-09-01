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Собянин рассказал, сколько москвичей зарегистрировались на онлайн-голосование

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на участие в электронном голосовании на выборах в Госдуму зарегистрировались около 1,3 млн жителей столицы. Об этом он сказал в ходе марафона «Новое знание», передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что москвичи приняли участие в онлайн-тестировании голосования.

Выборы в Госдуму пройдут 17 – 19 сентября 2021 года. Партии заранее утвердили своих кандидатов, а также программы, с которыми они будут баллотироваться. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе. 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.

В семи регионах голосование пройдет не только очно, но и дистанционно: в Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, а также в Москве и Севастополе.

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