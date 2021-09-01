Путин на марафоне общества «Знание» рассказал о вреде информационного мусора

Президент России Владимир Путин на открытом уроке для учащихся школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке в рамках марафона общества «Знание» рассказал о вреде информационного мусора, трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: Интернет, Рунет — там чего только нет, туда залезешь, там можно вроде бы узнать все — от звезд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов», — отметил президент России.

Владимир Путин призвал школьников быть внимательными и оценивать качество предлагаемой информации.

«Но есть проблема. И проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подается как истина в последней инстанции», — предупредил Путин.

Ранее россияне поделились своим отношением к 1 сентября.

В опросе поучаствовали 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов России.