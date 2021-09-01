Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Колумбия введет цифровой сертификат вакцинации от коронавируса 05:18
По Екатеринбургом горят садовые посторойки на площади 1 тыс. кв. метров 05:17
В УЕФА назвали причину замены арбитра в матче между Россией и Хорватией 05:15
Кинолог дал советы по обучению собак 05:08
Авиакомпания «Витязь-Аэро» устранила замечания Росавиации 05:04
МЧС предупредило, что скоро может произойти извержение вулкана Шивелуч 05:01
Червиченко: при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама 04:56
В России спроектировали подлодку--обманку «Суррогат» 04:48
Отец Бритни Спирс требует у нее $2 млн отступных 04:47
Специалисты назвали города РФ, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего 04:44

Четверо заблудившихся сахалинцев самостоятельно вышли из леса

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
ГУ МЧС России по Камчатскому краю

На Сахалине нашли четырех человек, которые ранее пропали в лесах Корсаковского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

По данным ведомства, люди самостоятельно вышли из леса в районе 10:00 (02:00 мск), медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что спасатели на Сахалине начали поиски четырех человек, которые пропали в лесах Корсаковского района. По предварительным данным, пропавшие отправились на природу с целью собрать дикоросы. Ночью спасатели поисково-спасательного отряда из Корсакова, волонтеры и сотрудники полиции вели поиски людей, но безрезультатно. Утром во вторник поиски возобновили.

Ранее спасатели МЧС Абхазии эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами. В публикации отмечается, что туристы были доставлены вертолетом в Сухум, а затем госпитализированы.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Я не собирался продлевать вечную войну — и вечный вывод войск»: Байден обратился к американцам
Джо Байден заявил о «невероятном успехе» миссии по выводу войск из Афганистана
Укрусь или Украина-Русь. В Москве и Киеве поспорили о новом названии для Украины
Захарова предложила офису Зеленского новое название для Украины — Укрусь
«Нерадивые туристы»: почему Крым утопает в мусоре
Аксенов назвал ситуацию с уборкой улиц в Крыму «катастрофической»
В России спроектировали подлодку--обманку «Суррогат»
В Пентагоне заверили Украину, что США поддержит ее в противостоянии России
Теплоход с гостями свадьбы Моргенштерна 15 минут проверяли полицейские
В Минпромторге разъяснили причину роста цен на стройматериалы
Новости и материалы
Колумбия введет цифровой сертификат вакцинации от коронавируса
По Екатеринбургом горят садовые посторойки на площади 1 тыс. кв. метров
В УЕФА назвали причину замены арбитра в матче между Россией и Хорватией
Кинолог дал советы по обучению собак
Авиакомпания «Витязь-Аэро» устранила замечания Росавиации
МЧС предупредило, что скоро может произойти извержение вулкана Шивелуч
Червиченко: при приходе Черчесова в «Спартаке» должна умереть одна дама
Отец Бритни Спирс требует у нее $2 млн отступных
Специалисты назвали города РФ, где ипотека на вторичное жилье подорожала больше всего
«Челси» успел оформить переход топ-полузащитника «Атлетико»
В Хорватии назвали стартовый состав на матч с Россией
Никифоров подтвердил готовность Зеленского к встрече с Путиным
Генсек ООН подготовил доклад о «нарушениях прав человека» в Крыму
Стало известно, под каким номером будет играть Роналду в «Ман Юнайтед»
В США посмертно помиловали семерых темнокожих мужчин, казненных в 1951 году за изнасилование белой женщины
Эксперт рассказал, во сколько может обойтись владение личной машиной
Участник Олимпийских игр 2012 года погиб в результате ДТП
«Атлетико» подписал Гризманна за минуту до закрытия трансферного окна
Все новости
«Смешно напоминать игрокам, как мы возили французов»
Карпин рассказал, как сборная России готовилась к матчу с Хорватией
«Развалит труппу»: МХАТ раскритиковали за возобновление спектакля с Бузовой
Постановка «Чудесный грузин» с Ольгой Бузовой вернется на сцену МХАТа осенью 2021 года
«Основание», «Полуночная месса», «Утраченный символ», «Вертинский» и еще 14 сериалов сентября
Какие сериалы смотреть в сентябре 2021 года: выбор «Газеты.Ru»
Догнать британцев: восьмой день Паралимпиады. LIVE
Паралимпиада. Восьмой день. ОНЛАЙН
Скорее жив, чем мертв: как себя чувствует рынок люксовых товаров
Эксперты оценили состояние рынка премиальных товаров и услуг в России
«АвтоВАЗ» повышает цены в пятый раз за год
Волжский автозавод повышает стоимость автомобилей в сентябре на 3%
Названы 10 главных молодых актрис России
«Выстраданное решение»: как изменится лечение онкобольных подростков
Кабмин разрешит подросткам с раком долечиваться в детских больницах
«Напрасная трата денег»: за что украинцы критикуют первую леди
Украинцы сочли бессмысленной поездку Елены Зеленской в США
В ГИБДД по Интернету: какие нововведения ждут автомобилистов в сентябре
Водителей ждут штрафы через Госуслуги и новый расчет убытков ОСАГО
«Десятки тысяч случаев»: почему родители похищают друг у друга детей
В «Совете отцов» призвали ужесточить наказание за похищение детей одним из родителем
Получится ли в России создать свой Booking.com
Какие проблемы могут возникнуть с национальной системой бронирования
Глава Минздрава – о риске смерти после COVID-19
Мурашко предупредил о высоком риске смерти после перенесенного коронавируса
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях