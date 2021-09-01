Четверо заблудившихся сахалинцев самостоятельно вышли из леса

На Сахалине нашли четырех человек, которые ранее пропали в лесах Корсаковского района. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

По данным ведомства, люди самостоятельно вышли из леса в районе 10:00 (02:00 мск), медицинская помощь им не потребовалась.

Ранее сообщалось, что спасатели на Сахалине начали поиски четырех человек, которые пропали в лесах Корсаковского района. По предварительным данным, пропавшие отправились на природу с целью собрать дикоросы. Ночью спасатели поисково-спасательного отряда из Корсакова, волонтеры и сотрудники полиции вели поиски людей, но безрезультатно. Утром во вторник поиски возобновили.

Ранее спасатели МЧС Абхазии эвакуировали с горного перевала Химса двух российских туристов с травмами. В публикации отмечается, что туристы были доставлены вертолетом в Сухум, а затем госпитализированы.