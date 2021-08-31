В Красноярске двое детей погибли после того, как поужинали роллами

В Красноярске двое детей погибли при неизвестных обстоятельствах. Мать рассказала полицейским, что за день до смерти дети поужинали роллами, которые она принесла с работы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Женщина работает официанткой в кафе, поэтому решила взять еду с работы и накормить троих детей.

Наутро все было в порядке, двое детей проснулись, попили чай вместе с бабушкой и мамой, однако когда одна из женщин вернулась домой, дети уже не подавали признаков жизни.

По данным СМИ, одну девочку удалось спасти, она госпитализирована с отравлением. Шестилетняя дочь и четырехлетний сын женщины погибли.

В настоящее время все вещи и еда в доме изучаются, также проверяют кафе, в котором работала мать.

В начале августа этого года почти 90 детей отравились в поезде в поезде Мурманск — Адлер. В вагоне-ресторане поезда в котором ужинали госпитализированные дети, были найдены просроченные продукты.