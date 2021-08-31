Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии, есть пострадавшие. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по республике.

Отмечается, что альпинисты попали под лавину на горе Казбек. Согласно предварительным данным, экстремалы совершили подъем со стороны Грузии. В настоящее время уточняется их количество.

Кроме того, ожидается прибытие вертолета МЧС России для оказания помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что троих пропавших в Непале российских альпинистов обнаружили. Экстремалы пропали, когда пытались подняться на Аннапурну. Горный массив является десятым по высоте из 14 восьмитысячников мира.