Основатель «Белорусского КВН» прокомментировал решение МВД о комике Мирзализаде

Основатель «Белорусского КВН» и обозреватель госиздания «Беларусь сегодня» Андрей Муковозчик заявил, что шутку, за которую комик Идрак Мирзализаде получил 10 суток ареста, нельзя было рассказывать на большую аудиторию. Об этом он сообщил RT.

«С точки зрения юмора, стендапа, Идрак, к сожалению, так и не понял одну вещь. Это касается аудитории, на которую можно или нельзя говорить ту или иную шутку», — сказал он.

По его мнению, «сочный, народный и грубый анекдот с матом» можно рассказать «приятелям в курилке», но нельзя рассказывать залу на 100 человек и больше, потому что это неправильно «даже не с точки зрения закона, а с точки зрения эстетики».

Ранее Министерство внутренних дел России приняло решение о нежелательности пребывания на территории России комика Идрака Мирзализаде.

В министерстве подчеркнули, что в своем публичном выступлении молодой человек допустил выражения, которые возбуждают ненависть и вражду в отношении людей русской национальности. В связи с этим правоохранители приняли решение, что пребывание комика в России угрожает общественному порядку, а также правам и интересам других граждан.