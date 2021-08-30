Полиция Нью Йорка проверяет сообщение о перестрелке в центре города

В Нью-Йорке полицейские проверяют информацию о выстрелах, которые накануне вечером якобы звучали на Таймс-сквер. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полицейское управление города.

«В 17:30 (00:30 понедельника, 30 августа, по московскому времени) мы получили сообщения о якобы выстреле или выстрелах, произведенных на Таймс-сквер. Детективы на месте расследуют, была ли там стрельба, изучают записи видеонаблюдения», — сказали в ведомстве.

В управлении отметили, что сообщения о раненых или убитых в предполагаемой перестрелке не поступали, и добавили, что обстановка на популярной у туристов площади в настоящее время спокойная.

Ранее был застрелен Остин Ланц, напавший с оружием в руках, на сотрудников службы охраны министерства обороны Соединенных Штатов возле входа в транзитный центр Пентагона.

До этого перестрелка произошла в кинотеатре города Корона, штат Калифорния. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка.