Военные предупредили израильскую армию о крокодиле в притоке реки Иордан

Израильские военные заявили о том, что в реке Ярмук, являющейся крупнейшим притоком реки Иордан, был замечен крокодил. Об этом сообщает The Times of Israel.

В национальном управлении природы и парков Израиля (INPA) заявили, что планируют поймать животное. В сообщении отмечается, что крокодила заметили между населенным пунктом Шаар ха-Голан и небольшой северной общиной Масада.

В INPA отметили, что в данный момент вопрос поимки животного координируется вместе с военными.

Утверждается, что крокодил находится в части реки, которая находится за пограничным забором.

«Власть работает с армией, чтобы получить разрешение на пересечение [границы] заграждения для проведения обысков в этом районе», - говорится в заявлении INPA».

Ранее крокодил напал на ребенка на отдельной зоне на пляже в курортном городе Канкун, в Мексике.

По словам родителей, крокодил неожиданно выскочил из мангровых зарослей, схватил зубами за руку восьмилетнего ребенка и попытался утащить его под воду.

Спасти ребенка смогли родители — они сумели догнать рептилию, прежде чем крокодил утащил ребенка в море. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.