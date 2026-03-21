На Ставрополье машина с двухлетним ребенком съехала с дороги и перевернулась

На Ставрополье автомобиль с двухлетним ребенком попал в ДТП

На Ставрополье три человека пострадали в аварии. Об этом сообщает управление ГИБДД по региону.

Инцидент произошел на 28-м километре трассы «Урожайное – Турксад – Арзгир». По версии правоохранителей, мужчина за рулем во время поездки съехал с дороги. В результате машина перевернулась.

На кадрах с места заметно, что передняя часть автомобиля серьезно пострадала, двери и некоторые детали смяло. Также повреждения можно заметить на багажнике.

В аварии пострадали два пассажира и водитель. Им понадобилась помощь медиков, к ним они обратились самостоятельно. Детали об их травмах не уточняются.

«В салоне автомобиля находился двухлетний пассажир, передвигался без детского удерживающегося устройства», – сообщается в публикации.

В отношении водителя составили административный протокол. Известно, что за рулем он уже 19 лет. «Злостным» нарушителем правил дорожного движения не является.



