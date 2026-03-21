Няня устраивалась на работу и домогалась до детей на камеру, чтобы ублажить мужа

В Нидерландах няню осудили за то, что она приставала к детям на глазах мужа

Пару из Нидерландов осудили за надругательство над несколькими детьми. Об этом сообщает NL Times.

Фигурантами уголовного дела стали 62-летний Питер С. и 57-летняя Нэнси Д. В период с 2019 по 2021 год женщина устраивалась в семьи, чтобы присматривать за несовершеннолетними девочками.

В рабочее время Нэнси совершала действия сексуального характера с подопечными. За всем этим в прямом эфире наблюдал ее супруг по видеосвязи. Когда возможности посмотреть трансляцию не было, женщина записывала происходящее, чтобы муж мог сделать это позднее.

В какой-то момент родители трехлетней девочки заметили, чем няня занимается с их двухлетней дочерью, и установила камеру в спальне ребенка. Увидев кадры, они обратились в полицию.

Всего от действий пары пострадали семь детей в возрасте от одного года до шести лет.

Суд назначил женщине и мужчине по 18 лет лишения свободы. Последнего также обязали пройти психиатрическое лечение.

Ранее учительница совратила 10-летнего ученика и насиловала его по пять раз в день.