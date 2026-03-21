Европейские страны призвали снизить показатели по хранению газа

Еврокомиссия призвала страны Евросоюза уменьшить целевые показатели по хранению газа до 80% как можно скорее и начать пополнять запасы газа постепенно в рамках мер по снижению спроса на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

Чиновник рекомендовал странам ЕС постепенно начать восполнять запасы, чтобы не допустить ажиотажа в конце лета, который может оказать давление на рынки.

Издание отмечает, что европейским странам предписано также подождать до 1 декабря 2026 года для выполнения целевых показателей по хранению, что на месяц позже, чем изначально планировалось в соответствии с целевыми показателями, введенными законодательством Евросоюза.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Исламская Республика наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива. Это спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

