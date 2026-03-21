Семь ощутимых землетрясений произошло в одном российском регионе

У берегов Камчатки продолжаются афтершоки продолжаются, начавшиеся после мощного землетрясения 30 июля прошлого года.За прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано семь наиболее заметных подземных толчков магнитудой до 5,0. Об этом сообщает агентство «Камчатское время» со ссылкой на ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 7 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. Один из них ощущался в населенных пунктах региона силой до 2 баллов», — отмечается в сообщении.

30 июля Камчатка в результате сильнейшего за последние 73 года землетрясения магнитудой 8,7 сдвинулась на два метра на юго-восток. Это смещение сопоставимо с тем, которое наблюдалось в японском регионе Тохоку после толчков в 2011 году. При этом Петропавловский куст станций и сам Петропавловск-Камчатский сдвинулись не так сильно. Депутат Госдумы Евгений Федоров заявил «Газете.Ru», что эти смещения все еще ничтожны и их невозможно отобразить на картах.

