У экс-спикера парламента Иркутской области конфисковали 1,2 млрд рублей

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск прокуратуры и обратил в доход государства имущество бывшего председателя Заксобрания Иркутской области Виктора Круглова. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции.

Уточняется, что у ответчика и его родственников конфискованы доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги и деньги на банковских счетах на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей.

Круглов был депутатом регионального парламента с 2013 по 2018 год, занимал пост вице-спикера, а также являлся председателем совета директоров ОАО «Саянскхимпласт».

Как писал «КоммерсантЪ», Круглов с 1987 года занимал руководящие посты на градообразующем комбинате «Саянскхимпром» — крупнейшем в стране производителе поливинилхлорида, который используется в самых различных отраслях промышленности.

Согласно материалам дела, Круглов после назначения гендиректором в 1997 году перевел акции завода на подконтрольные ему юридические лица, а на базе активов «Саянскхимпрома» создал новое «Саянскхимпласт». В результате экс-чиновник стал фактическим владельцем завода, активы которого по оценке прокуратуры составляют 78,8 млрд рублей, а ежегодная выручка — 25 млрд рублей.

Накануне прокуратура подала иск об обращении в доход РФ имущества главы Минздрава Кубани Евгения Филиппова и связанных с ним лиц. Чиновник был заподозрен в незаконном обогащении на сумму около 1 млрд рублей и уже арестован по делу о мошенничестве.

Ранее активы на миллиарды рублей конфисковали у бывшего главы Департамента культуры Москвы.

 
«Крутой Уокер» и еще 6 знаковых фильмов с Чаком Норрисом: почему их стоит посмотреть
