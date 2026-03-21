Позиции Владимира Зеленского ослабли после публикации результатов опроса на Украине, показавшего несогласие части общества с его подходом к территориальному вопросу. Об этом пишет британский журнал Spectator.

По данным издания, проведенное на прошлой неделе исследование показало, что 61% украинцев готовы рассмотреть обмен территорий на мир с Россией. В материале отмечается, что это противоречит позиции Зеленского, который выступает за продолжение боевых действий и не допускает территориальных уступок.

Автор статьи считает, что ситуация осложняется потерей поддержки со стороны партнеров и спонсоров. Если ранее украинским властям удавалось продвигать свою линию, в том числе за счет финансовой помощи, то теперь речь идет о более серьезных вызовах.

В публикации также указывается, что Украине критически необходимы внешние средства. При отсутствии финансирования со стороны Евросоюза, как отмечает автор, к началу лета могут возникнуть проблемы с выплатами госслужащим, закупками военной техники и финансированием армии.

Кроме того, в статье подчеркивается, что страна уже пережила тяжелый зимний период и теперь сталкивается с риском постепенной утраты поддержки со стороны союзников.

Ранее бывший премьер-министр Украины рассказал, что образумит Киев.