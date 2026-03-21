Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Опрос показал разногласия украинцев с Зеленским

Spectator: положение Зеленского подорвано после соцопросов на Украине
Позиции Владимира Зеленского ослабли после публикации результатов опроса на Украине, показавшего несогласие части общества с его подходом к территориальному вопросу. Об этом пишет британский журнал Spectator.

По данным издания, проведенное на прошлой неделе исследование показало, что 61% украинцев готовы рассмотреть обмен территорий на мир с Россией. В материале отмечается, что это противоречит позиции Зеленского, который выступает за продолжение боевых действий и не допускает территориальных уступок.

Автор статьи считает, что ситуация осложняется потерей поддержки со стороны партнеров и спонсоров. Если ранее украинским властям удавалось продвигать свою линию, в том числе за счет финансовой помощи, то теперь речь идет о более серьезных вызовах.

В публикации также указывается, что Украине критически необходимы внешние средства. При отсутствии финансирования со стороны Евросоюза, как отмечает автор, к началу лета могут возникнуть проблемы с выплатами госслужащим, закупками военной техники и финансированием армии.

Кроме того, в статье подчеркивается, что страна уже пережила тяжелый зимний период и теперь сталкивается с риском постепенной утраты поддержки со стороны союзников.

Ранее бывший премьер-министр Украины рассказал, что образумит Киев.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!