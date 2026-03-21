Курьер вез еду петербуржцам на крыше авто и попал на видео

В Петербурге на видео попало, как курьер перевозил еду на крыше Lada

В Санкт-Петербурге курьер доставлял заказ на крыше автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«В пресс-службе сервисов доставки <...> сообщили, что сейчас проводится проверка информации. Если человек на видео действительно является курьером-партнером сервиса, к нему будут применены меры в соответствии со стандартами сервиса», – говорится в публикации.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как мужчина с курьерской сумкой находится на крыше автомобиля Lada, которая едет по проезжей части. На записи также видно, что курьер держится за верхний багажник.

До этого в Санкт-Петербурге немецкий дипломат сбил курьера, выезжая с подземной парковки. На кадрах видно, как автомобиль выезжает на проезжую часть, в этот момент по дороге едет курьер, который на скорости врезается в транспорт. От удара водитель подлетает в воздух, переворачивается и падает на землю. К пострадавшему подбегают дипломат и очевидец.

