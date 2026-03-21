Игрокам ЦСКА посоветовали сходить к психологу

Российский тренер Игорь Колыванов посоветовал футболистам московского ЦСКА сходить к психологу, передает «Чемпионат».

«Многим игрокам ЦСКА надо к психологу сходить. Я не знаю, чего они так нервничают. Какие-то постоянные разборки, фолы на ровном месте. Такое добром не заканчивается», — сказал Колыванов.

19 марта стало известно, что игрока ЦСКА Мойзеса отстранили от тренировок с основным составом из-за перепалки с главным тренером Фабио Челестини в раздевалке. Инцидент произошел после матча с «Краснодаром» в Кубке России, завершившегося со счетом 0:4. Основанием для отстранения названо нарушение субординации.

В матче с «Краснодаром» Мойзес получил два предупреждения в течение двух минут и получил красную карточку на 64-й минуте. После удаления ЦСКА остался в меньшинстве.

Во втором этапе 1/2 финала Пути регионов Кубка России ЦСКА сыграет с «Крыльями Советов» 7 апреля.



