Иран обрушил на Израиль новую ракету

L'AntiDiplomatico: Иран применил против Израиля новую ракету «Насралла»
Vahid Salemi/AP

Иран применил против Израиля новую мощную ракету «Насралла». Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

Отмечается, что Иран в ответ на атаку США и Израиля на нефтяное месторождение «Южный Парс» ударил по месторождениям и нефтеперерабатывающему заводу в Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

По данным издания, Соединенные Штаты делают все, чтобы избежать симметричного ответа на американские удары в Исламской Республике, который уже объявлен и вызывает серьезные опасения в Вашингтоне, Тель-Авиве и столицах стран Персидского залива.

В то же время иранские военные каждый день выпускают новый тип ракеты. В частности, Иран атаковал Израиль ракетой «Насралла», которую назвали в честь генерального секретаря движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

Как заметил автор статьи, иранцы подтвердили сказанное в начале конфликта, — со временем они применили самые грозные, передовые технологии, которые Запад никогда не видел.

Ранее в России предупредили о последствиях войны на Ближнем Востоке.

 
