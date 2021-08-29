Выступающий против антикоронавирусных мер техасец умер от COVID-19

Умер от коронавируса активист из Техаса Калеб Уоллес, выступающий против ношения масок и других антикоронавирусных мер, сообщает Associated Press.

Мужчина скончался через месяц после госпитализации, о чем сообщила его жена Джессика Уоллес на странице GoFundMe, где она публиковала обновления о его состоянии. Ему было 30 лет, и у него осталось трое детей. Сейчас его супруга беременна четвертым ребенком.

4 июля 2020 года Уоллес помог организовать «марш свободы» в Сан-Анджело. Люди на мероприятии несли плакаты с критикой мер против коронавируса: ношения масок, закрытия предприятий и либеральных СМИ. Он также организовал группу «Защитники свободы Сан-Анджело».

Также недавно умер от коронавируса радиоведущий из Флориды, США, который выступал с критикой вакцинации от коронавируса и называл себя «мистер антипрививочник». Он был госпитализирован три недели назад.

Незадолго до этого смерть от коронавируса настигла другого радиоведущего, критиковавшего вакцинацию — Фила Валентайна. Ему также казалось неправильным ношение масок в общественных местах. О своем диагнозе он объявил в Facebook в июле.

Ведущий жаловался на кашель, заложенность носа и усталость. Он посоветовал слушателям вакцинироваться, но также заявил, что есть несколько «очень эффективных альтернатив» этому.