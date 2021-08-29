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В России выявлено 19 286 случаев COVID-19

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Dmitri Lovetsky/AP

За минувшие сутки в России зарегистрировано 19 286 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи коронавирусной инфекции были выявлены во всех 85 регионах страны, при этом 6,9% не имели клинических проявлений болезни. За сутки скончались 797 пациентов с COVID-19, полностью выздоровели 16 804 человека.

Лидерами по числу новых случаев заражения стали Москва (1444 заразившихся), Санкт-Петербург (1318) и Московская область (914). Меньше всего новых заболевших — в Магаданской области (25), Чукотском (14) и Ненецком (13) автономных округах.

За весь период пандемии выявлено 6 882 827 случаев заражения коронавирусом, скончался 181 637 пациентов, выздоровели 6 148 250 человек.

26 августа в России зафиксировали рекордное количество смертей от COVID-19 за всю пандемию — за день умерли 820 заболевших. В тот же день Минздрав зарегистрировал пятую российскую вакцину против коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». До этого в стране были зарегистрированы четыре препарата для вакцинации: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

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Коронавирус 2019-nCoV
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