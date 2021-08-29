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В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность с дождем и до +25°С

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РИА «Новости»

В воскресенье, 29 августа, в столице прогнозируется до 25 градусов тепла, переменная облачность и кратковременные дожди. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от +23 до +25°С. Ночью столбик термометра опустится до +12°С. Облачность будет переменной, ожидаются небольшие дожди.

В Подмосковье днем воздух прогреется до +26°С, в ночные часы температура понизится до +9°С. Облачность прогнозируется переменная с кратковременными дождями.

В Москве и Московской области ожидается юго-восточный ветер, скорость которого не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили о резком похолодании в Центральном Федеральном округе к вечеру 1 сентября.

Так, уже 2-3 сентября в Тверской области температура днем температура составит +15-16°С, в Калужской области — +16-17°С, в Смоленской области — +15-20°С, в Орловской области — +17-19°С и в Брянской области — +17°С.

До этого в Гидрометцентре рассказали, что в некоторых регионах России с 28 августа по 30 августа ожидается минусовая температура.

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