На снятую с рейса скандальную пассажирку бизнес-класса составили протокол

На снятую с рейса Москва-Сочи дебоширку из бизнес-класса составили протокол по административной статье о мелком хулиганстве. Об этом ТАСС рассказали в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

«Прибывшие на борт самолета полицейские установили, что женщина во время рассадки пассажиров по внешним признакам находилась в салоне судна в состоянии алкогольного опьянения, громко разговаривала и размахивала руками. На замечания экипажа отвечала грубой нецензурной бранью», — заявили в ведомстве.

Женщине грозит штраф до тысячи рублей или арест длительностью 15 суток.

Ранее сообщалось, что устроившую скандал пассажирку бизнес-класса сняли с рейса Москва – Сочи. По ее словам, она летела «бизнес-классом за 50 тысяч», поэтому фамильярно просила «проводницу» включить кондиционер еще до взлета и «покушать горячее».

Рейс, на котором произошел инцидент, совершался еще 12 августа, но видео с требовательной женщиной появилось в сети накануне.