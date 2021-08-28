Врач рассказал об осложнениях COVID-19, которые можно выявить только при обследовании

Нарушения деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем чаще всего являются осложнениями после перенесенного COVID-19. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

По его словам, об этих проблемах могут говорить одышка, кашель, боль в груди и учащенное сердцебиение. Если вы наблюдаете у себя эти симптомы, лучше не откладывать медицинское обследование.

«Есть множество и других осложнений, затрагивающих деятельность разных органов, которые могут не давать явных симптомов, но как раз выявляются при обследовании. Коронавирусная инфекция может приводить к мультисистемным нарушениям в организме», — заявил врач.

Тяжельников напомнил, что жителям столицы доступна углубленная диспансеризация в павильонах «Здоровая Москва», расположенных по всему городу. Для всех, кто перенес COVID-19, доступны пять дополнительных исследований — спирометрия (оценка дыхания), анализ крови на 33 показателя, тест с 6-минутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в крови (для диагностики тромбозов) и рентгенография органов грудной клетки.

Ранее эксперт объяснила разницу между антителами после прививок и перенесенного COVID-19.