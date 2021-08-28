Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ практически по всем предметам

Рособрнадзор не намерен вводить революционные изменения в ЕГЭ. Тем не менее в 2022–2024 гг. нововведения будут почти по всем предметам, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзора Музаева.

«При этом все изменения будут поэтапно проходить в течение 2022 г., 2023 г. и 2024 г. Нам не нужен дополнительный стресс родителей, учеников, учителей, поэтому в демоверсиях все это будет видно», — уточнил Музаев.

Глава ведомства добавил, что изменения связаны с тем, что школьники, которые выпускаются в следующем году, — это молодые люди, на протяжении 11 лет познававшие программу по современным образовательным государственным стандартам.

Также Федеральный институт педагогических измерений разместил проекты документов, регламентирующих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена в следующем году.

В частности, в ЕГЭ по базовой математике появились задания, проверяющие умения ребят выполнять действия с геометрическими фигурами.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов опроверг сообщения об обязательной вакцинации школьников от коронавирусной инфекции.