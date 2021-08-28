Володин рассказал, какие законы вступят в силу в сентябре

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что в начале осени начинают действовать несколько законов. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.

«Первый: больничные на детей до семи лет включительно. Выплаты по ним будут составлять 100% среднего заработка независимо от стажа. Это последовательный шаг по поддержке семей с детьми. Помощь семьям, защита материнства, отцовства и детства - один из приоритетов работы Госдумы, — написал Володин.

Он напомнил, что с 1 июля уже действуют законы о новых выплатах беременным и о поддержке неполных семей.

«Второй: закон о «гаражной амнистии». Большое количество гаражей построено давно, некоторые — еще в советское время. Ими пользуются граждане, но юридически они никак не оформлены», — подчеркнул парламентарий.

Сейчас те гаражи, у которых отсутствует документы, не могут быть проданы или переданы по наследству россиянами.

«Мы этот правовой пробел устранили», — добавил депутат ГД.

Среди других законов, начинающих действовать в первый день сентября, новые требования к организаторам азартных игр. В стране будет Единый регулятор азартных игр. Цель ЕРАИ в выявлении незаконной деятельности в интернете.

Также с этого дня можно будет обжаловать полученные штрафы через портал госуслуг. Еще начнется дистанционная продажа лекарств в связи с новыми требованиями к аптекам.

В числе законов: правила создания лесных питомников, возможность для студентов получить несколько квалификаций, полная информация о финансовых организациях, электронный сертификат для инвалидов и обновления в регламенте выплат по исполнительному производству.

Ранее в Госдуме предложили отказаться от МРОТ.