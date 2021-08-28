В российских школах усилят антиковидные меры

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил об усилении антиковидных мер в школах с 1 сентября 2021 года, сообщает ТАСС.

«С учетом эпидемиологической ситуации будут усилены меры соответствующие, которые рекомендованы Роспотребнадзором, министерством здравоохранения, чтобы обеспечивать здоровье учащихся, учителей, педагогического коллектива. Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам», — заявил Кравцов.

Министр заявил, что у Минпросвещения нет планов на возвращение дистанционного обучения. Кравцов отметил, что эта мера рассматривается как вынужденная.

«Я прошу всех с пониманием относиться к этим мерам. Только их соблюдение позволит нам продолжить учебный год в очном режиме», — дополнил Кравцов.

Ранее стало известно, что каждому учителю в России выдадут планшет.

По словам министра просвещения Сергея Кравцова, в таком планшете будет электронный журнал, план проведения урока и многое другое.