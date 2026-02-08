Размер шрифта
Трое мужчин избили, ограбили и похитили прохожего в Ижевске

В Ижевске трое приятелей избили и ограбили прохожего
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Ижевске задержали трех ранее судимых молодых людей по подозрению в разбойном нападении, избиении и похищении 22-летнего местного жителя. Об этом сообщает издание Izh1.

Потерпевший выбирал товар в алкомаркете, когда к нему подошли трое неизвестных. Злоумышленники заставили мужчину выйти из магазина, избили его на улице, отобрали телефон и банковские карты. После этого они отвезли пострадавшего в сауну, где расплатились его картой, а затем на такси увезли в соседний город Глазов, где бросили, пригрозив расправой в случае обращения в полицию.

На следующий день пострадавший обратился в больницу, врачи сообщили о произошедшем в полицию. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых 23-летних жителей Ижевска и Ярского района, а также 22-летний житель Глазовского района. Возбуждено уголовное дело о разбое, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее пьяный мужчина напал на коллегу с молотком и ограбил кассу.
 
