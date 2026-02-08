Найден потенциальный способ замедлить старение почек

Препараты из группы ингибиторов SGLT2, которые применяются для лечения диабета, замедляют возрастные изменения почек и сохраняют их структуру и функцию. Это показало исследование, опубликованное в журнале Kidney International (KidInt).

Ученые оценили действие этих лекарств на африканскую бирюзовую карпозубую рыбу — модель с ускоренным старением. Африканская бирюзовая рыбка живет от четырех до шести месяцев, поэтому возрастные изменения ее органов за несколько недель соответствуют десятилетиям старения у человека. В эксперименте рыбы получали ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера второго типа — препараты, уже используемые у пациентов с диабетом и хронической болезнью почек.

Без лечения с возрастом у рыб развивались типичные признаки старения почек: повреждение мелких кровеносных сосудов, ухудшение фильтрации, усиление воспаления и сбои в энергетическом обмене клеток. Такие же изменения характерны и для почек пожилых людей и пациентов с почечными заболеваниями.

У рыб, получавших препараты, такие процессы были выражены значительно слабее. В почках сохранялся кровоток, капилляры разрушались медленнее, клетки лучше вырабатывали энергию, а воспаление снижалось. Активность генов при этом оставалась ближе к показателям молодых особей.

Особенно заметный эффект наблюдался в микрососудах: у нелеченых рыб капилляры постепенно исчезали, что ухудшало снабжение тканей кислородом. Ингибиторы SGLT2 позволяли сохранить эти сосуды и тем самым поддерживать нормальную работу почек.

По словам авторов, результаты помогают объяснить, почему у людей, принимающих эти препараты, польза для почек и сердца часто оказывается больше, чем можно ожидать только от снижения уровня сахара в крови. В дальнейшем ученые планируют выяснить, могут ли такие лекарства не только замедлять старение почек, но и восстанавливать их после уже начавшегося повреждения.

