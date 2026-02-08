Размер шрифта
Певица Mona назвала свое идеальное свидание

Певица Mona призналась, что плакала во время первой поездки в Париж
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Mona (Дарья Кустовская – настоящее имя) призналась в kp.ru, что ее самое идеальное свидание прошло в Париже.

Кустовская рассказала, что однажды ее возлюбленный, блогер и певец Эльдар Джарахов, привез ее в Париж. Тогда девушка мечтала попасть в столицу Франции.

«Я увидела Париж своими глазами, очень долго плакала. Это было вообще одно огромное свидание, все эти дни в Париже», — поделилась артистка.

В марте Mona рассказала о том, что опасается материнства, хотя и обсуждает родительство со своим партнером — блогером Эльдаром Джараховым. Она хотела бы совмещать материнство с карьерой.

Mona также переживает, что наследники осудят за то, что она выбрала карьеру, «возможность их кормить» в ущерб времени рядом. Сама девушка осуждала за это мать, понимая теперь, что выбор для женщины был непростым.

По словам артистки, ее мама могла стать участницей «Блестящих», но отказалась из-за давления бабушки, требовавшей больше времени отдавать ребенку.

Ранее Джарахов попал в больницу с пневмонией.
 
