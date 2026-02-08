Блок премьера Такаити одержал победу на выборах в Японии

Правящий в Японии блок под руководством Такаити одержал победу на выборах

Правящий блок в составе Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии под руководством премьер-министра Санаэ Такаити и партии «Общество обновления Японии» получил большинство мест в ключевой нижней палате парламента по итогам выборов. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK.

Правящий блок ожидает от 302 до 366 мандатов, из которых ЛДП получит от 274 до 328, что обеспечит ей стабильное большинство.

Партия «Альянс центристских реформ», вероятно, сократит свое представительство с 172 до 37-91 места. «Партия инноваций Японии» и «Демократическая партия народа» могут получить от 18 до 38 мандатов.

В январе Такаити распустила нижнюю палату японского парламента (палату представителей). Досрочные выборы были назначены на 8 февраля. Срок полномочий депутатов должен был истечь изначально только в 2028 году. Премьер Японии в качестве причины для объявления выборов назвала необходимость получить общественную поддержку ее премьерства.

21 октября прошлого года нижняя палата парламента страны утвердила на пост премьер-министра кандидатуру Санаэ Такаити, которая 4 октября была избрана новым лидером ЛДП. Ее политическая риторика направлена на укрепление национальной обороны Японии, восстановление «традиционных японских ценностей» и внедрение строгой миграционной политики.

